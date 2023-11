MARCHE D’ART 2023 À LA GALERIE THOT 2 Boulevard Montalangue Lodève, 18 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Inauguration du marché d’Art 2023 de La Galerie Thot: vin chaud, performance « Son et Lumière » et « Calligraphie » en direct.

2023-11-18 fin : 2024-03-15 . .

2 Boulevard Montalangue

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Inauguration of La Galerie Thot’s Art Market 2023: mulled wine, « Son et Lumière » and live « Calligraphy » performances

Inauguración del Mercado del Arte 2023 de La Galerie Thot: vino caliente, « Son et Lumière » y actuaciones de « Caligrafía » en directo

Eröffnung des Kunstmarktes 2023 in der Galerie Thot: Glühwein, Licht- und Tonvorführungen und Live-Kalligraphie

