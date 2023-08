Journées de la culture et du patrimoine: Conférence sur les procès historiques 2 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Journées de la culture et du patrimoine: Conférence sur les procès historiques 2 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze A 18h. Réservation obligatoire au 05 87 49 32 00 ou jep.tj-brive-la-gaillarde@justice.fr..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

2 Boulevard Maréchal Lyautey

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



At 6pm. Reservations required on 05 87 49 32 00 or jep.tj-brive-la-gaillarde@justice.fr. A las 18.00 horas. Imprescindible reservar en el 05 87 49 32 00 o en jep.tj-brive-la-gaillarde@justice.fr. 18 Uhr. Reservierung erforderlich unter 05 87 49 32 00 oder jep.tj-brive-la-gaillarde@justice.fr. Mise à jour le 2023-08-24 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu 2 Boulevard Maréchal Lyautey Adresse 2 Boulevard Maréchal Lyautey Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville 2 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde latitude longitude 45.15676;1.53221

2 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/