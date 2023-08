Journées de la culture et du patrimoine: Visite d’une salle d’audiance et rencontre avec Dominique Lemarie 2 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

De 8h15 à 11h30 et de 13h15 à 16h30

Visite d’une salle d’audience et rencontre avec Dominique Lemarie, dessinatrice judiciaire notamment lors des procès de Papon et Barbie.

Réservation obligatoire au 05 87 49 32 00 ou jep.tj-brive-la-gaillarde@justice.fr..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:00:00. .

2 Boulevard Maréchal Lyautey

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



8.15am to 11.30am and 1.15pm to 4.30pm

Visit a courtroom and meet Dominique Lemarie, courtroom illustrator for the Papon and Barbie trials.

Reservations required on 05 87 49 32 00 or jep.tj-brive-la-gaillarde@justice.fr.

De 8.15 h a 11.30 h y de 13.15 h a 16.30 h

Visite un tribunal y conozca a Dominique Lemarie, ilustrador de tribunales que participó en los procesos Papon y Barbie.

Imprescindible reservar en el 05 87 49 32 00 o en jep.tj-brive-la-gaillarde@justice.fr.

Von 8.15 bis 11.30 Uhr und von 13.15 bis 16.30 Uhr

Besichtigung eines Gerichtssaals und Treffen mit Dominique Lemarie, einer Gerichtszeichnerin, die insbesondere bei den Prozessen gegen Papon und Barbie tätig war.

Reservierung erforderlich unter 05 87 49 32 00 oder jep.tj-brive-la-gaillarde@justice.fr.

Mise à jour le 2023-08-24 par Brive Tourisme