VIGNOBLES ET VINS MÉRIDIONAUX 2 Boulevard Ledru-Rollin Clermont-l’Hérault, 10 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Partez à la découverte des vins du Languedoc-Roussillon, de la vallée du Rhône et de Provence. Cépages , terroirs, appellations… vous saurez tout sur les vins des régions méditerranéennes françaises.

Vous dégusterez 6 vins sélectionnés et serez accompagné d’un professionnel..

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 17:30:00. EUR.

2 Boulevard Ledru-Rollin

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Discover the wines of Languedoc-Roussillon, the Rhône Valley and Provence. Grape varieties, terroirs, appellations… you’ll learn all about the wines of France’s Mediterranean regions.

You’ll taste 6 selected wines, accompanied by a wine expert.

Descubra los vinos de Languedoc-Rosellón, el valle del Ródano y la Provenza. Variedades de uva, terruños, denominaciones de origen… aprenderá todo sobre los vinos de las regiones mediterráneas de Francia.

Degustará 6 vinos seleccionados y estará acompañado por un profesional.

Entdecken Sie die Weine des Languedoc-Roussillon, des Rhônetals und der Provence. Rebsorten, Terroirs, Appellationen… Sie werden alles über die Weine der französischen Mittelmeerregionen erfahren.

Sie werden 6 ausgewählte Weine verkosten und von einem Fachmann begleitet.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT DU CLERMONTAIS