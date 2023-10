Meeting hippique d’hiver 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer, 4 décembre 2023, Cagnes-sur-Mer.

Cagnes-sur-Mer,Alpes-Maritimes

Jusqu’au 10 mars 2024, le Meeting d’Hiver de l’Hippodrome de la Côte d’Azur vous propose de nombreuses réunions de courses et des animations gratuites pour les enfants..

2023-12-04 fin : 2023-03-10 . EUR.

2 boulevard Kennedy Hippodrome de la Côte d’Azur

Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Until March 10, 2024, the Meeting d?Hiver de l?Hippodrome de la Côte d?Azur offers numerous race meetings and free entertainment for children.

Hasta el 10 de marzo de 2024, el Meeting d’Hiver del Hipódromo de la Costa Azul ofrecerá numerosas carreras y animaciones gratuitas para los niños.

Bis zum 10. März 2024 bietet Ihnen das Wintermeeting des Hippodroms der Côte d’Azur zahlreiche Rennveranstaltungen und kostenlose Unterhaltung für Kinder.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur