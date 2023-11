Marché de Noël solidaire 2 boulevard Joliot-Curie Martigues, 26 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Large choix de cadeaux artisanaux à l’occasion du Marché de Noël solidaire organisé par la Paroisse de Martigues.

Vous serez accueillis à la Maison saint François, dans le quartier de Ferrières..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

2 boulevard Joliot-Curie Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A wide range of handcrafted gifts at the Christmas Market organised by the Parish of Martigues.

You will be welcomed at the Maison Saint François, in the Ferrières district.

Una amplia gama de regalos artesanales en el Mercado de Navidad organizado por la Parroquia de Martigues.

Será recibido en la Maison Saint François, en el barrio de Ferrières.

Große Auswahl an handgefertigten Geschenken anlässlich des solidarischen Weihnachtsmarkts, der von der Kirchengemeinde Martigues organisiert wird.

Sie werden in der Maison saint François im Stadtteil Ferrières empfangen.

