Ô MARCHES DU PALAIS AU MUSÉE QUAI BRANLY JACQUES-CHIRAC 2 Boulevard Jean Jaurès Lodève, 14 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Une exposition qui explore les enjeux contemporains liés aux relations entre images hallucinatoires et productions iconographiques, à partir du cas de l’ayahuasca. Certaines de ces pièces sont exposées au musée du Quai Branly à Paris !.

2023-11-14 10:00:00 fin : 2024-05-24 19:00:00. .

2 Boulevard Jean Jaurès

Lodève 34700 Hérault Occitanie



This exhibition explores contemporary issues linked to the relationship between hallucinatory images and iconographic production, using ayahuasca as a case study. Some of these pieces are on display at the Musée du Quai Branly in Paris!

Esta exposición explora las cuestiones contemporáneas en torno a la relación entre las imágenes alucinatorias y la producción iconográfica, utilizando la ayahuasca como caso de estudio. Algunas de estas piezas se exponen en el Museo del Quai Branly de París

Eine Ausstellung, die die zeitgenössischen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen halluzinatorischen Bildern und ikonografischen Produktionen am Beispiel von Ayahuasca untersucht. Einige der Exponate sind im Musée du Quai Branly in Paris ausgestellt!

