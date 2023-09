LE CLUEDO 2 boulevard Jean Jaurès Lodève, 7 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

LE CLUEDO

« Ce n’était ni la veille… ni le lendemain… mais bien le soir du 31 décembre.

Ça se passait ni Ô Marches du palais… ni à l’espace Lutéva… mais bien dans la somptueuse villa des Lenoir.

On y concocte ni un couscous… ni un cassoulet… mais bien un énorme gigot surgelé.

En bref, le soir du 31 décembre, dans la somptueuse villa des Lenoir, le docteur Lenoir est retrouvé ni sous la douche….

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . .

2 boulevard Jean Jaurès

Lodève 34700 Hérault Occitanie



THE CLUEDO

« It wasn’t the day before? or the day after? but the evening of December 31st.

It wasn’t the Marches du Palais? or the Espace Luteva? but the sumptuous Lenoir villa.

Not a couscous? or a cassoulet? but an enormous frozen leg of lamb.

In short, on the evening of December 31st, in the Lenoir’s sumptuous villa, Dr Lenoir is found neither in the shower nor in the kitchen?

EL CLUEDO

« No fue la víspera ni el día después, sino la noche del 31 de diciembre.

No fue en el Marches du Palais? ni en el Espace Luteva? sino en la suntuosa villa Lenoir.

No un cuscús ni un cassoulet, sino una enorme pierna de cordero congelada.

En resumen, la noche del 31 de diciembre, en la suntuosa villa de los Lenoir, el Dr. Lenoir no se encuentra ni en la ducha ni en la cocina

DER CLUEDO

« Es war nicht am Vorabend, nicht am nächsten Tag, sondern am Abend des 31. Dezembers.

Es fand weder auf den Stufen des Palastes noch im Espace Lutéva statt, sondern in der prunkvollen Villa der Lenoirs.

Dort wird weder Couscous noch Cassoulet, sondern eine riesige tiefgefrorene Lammkeule zubereitet.

Kurz gesagt: Am Abend des 31. Dezember wird Dr. Lenoir in der prächtigen Villa der Lenoirs weder unter der Dusche noch in der Küche gefunden

Mise à jour le 2023-09-22 par OT LODEVOIS ET LARZAC