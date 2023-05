BALÈTI : CHANTS ET MUSIQUES TRADITIONNELLES OCCITANES 2 Boulevard Jean Jaurès, 2 juin 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Ô marches du palais vous convie à son balèti. Au programme: chants et musiques traditionnelles occitanes!.

2023-06-02 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-02 . EUR.

2 Boulevard Jean Jaurès

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Ô marches du palais invites you to its balèti. On the program: traditional Occitan songs and music!

Ô marches du palais le invita a su balèti. En el programa: canciones y música tradicionales occitanas

Ô marches du palais lädt Sie zu seinem Balèti ein. Auf dem Programm stehen traditionelle okzitanische Lieder und Musik!

Mise à jour le 2023-05-20 par OT LODEVOIS ET LARZAC