Marathon de la danse 2 Boulevard Général Leclerc Reims, 15 décembre 2023 20:00, Reims.

Reims,Marne

Attention, événement explosif ! Le chorégraphe Simon Tanguy vous invite à venir enflammer la piste du Cirque au cours d’un Marathon de la danse festif, saupoudré de défis aléatoires et d’une bonne dose d’humour. Venez danser, le dance-floor n’attend que vous…

Le concept est simple : faire danser les participants non-stop pendant quatre heures au rythme d’épreuves dansées. Au micro, Simon Tanguy est là pour chauffer la salle et lancer des défis chorégraphiques en tous genres qui s’échelonnent toutes les dix minutes. S’enchaînent ainsi les meilleures pauses, le meilleur slow-motion, la meilleure imitation de Beyoncé, un madison à la manière de zombies, un duo de danse contact… au rythme des tubes funk, électro, rock envoyés par DJ Moulinex. « Le but, c’est de faire danser les gens tout en s’amusant un maximum ! » souligne le chorégraphe et co-directeur de la compagnie Propagande C. Alors qu’il endossera le rôle du maître de cérémonie pour animer tout l’événement, sa complice, Marzena Krzeminska, sera l’arbitre la plus impartiale, se chargeant d’observer les porteurs de dossards afin de les départager avec le plus d’objectivité possible. Ce rendez-vous, concocté par la compagnie Propagande C dont on connaît la générosité et l’excentricité, promet de transformer le Cirque en dance-floor survolté..

Look out for this explosive event! Choreographer Simon Tanguy invites you to the Cirque de France dance floor for a festive Marathon de la danse, sprinkled with random challenges and a healthy dose of humor. Come and dance, the dance-floor is waiting for you?

The concept is simple: get participants dancing non-stop for four hours to the rhythm of dance challenges. At the microphone, Simon Tanguy is there to warm up the room and launch choreographic challenges of all kinds, every ten minutes. These include the best pauses, the best slow-motion, the best Beyoncé imitation, a zombie-style madison, a contact dance duet? to the rhythm of funk, electro and rock hits from DJ Moulinex. « The aim is to get people up and dancing, while having maximum fun, » stresses the choreographer and co-director of Propagande C. While he takes on the role of Master of Ceremonies to host the entire event, his partner Marzena Krzeminska will be the most impartial referee, observing the bib wearers to decide between them as objectively as possible. This event, concocted by the Propagande C company, known for its generosity and eccentricity, promises to transform the Cirque into an overexcited dance-floor.

¡Atención a este evento explosivo! El coreógrafo Simon Tanguy te invita a que vengas a incendiar la pista de baile del Circo en un Maratón de Baile festivo, salpicado de retos aleatorios y una buena dosis de humor. Ven a bailar, la pista te espera..

El concepto es sencillo: poner a los participantes a bailar sin parar durante cuatro horas al ritmo de retos de baile. Al micrófono, Simon Tanguy está para calentar la sala y lanzar retos coreográficos de todo tipo, cada diez minutos. Entre ellos, las mejores pausas, la mejor cámara lenta, la mejor imitación de Beyoncé, una madison al estilo zombi, un dúo de contact dance… al ritmo de los éxitos funk, electro y rock de DJ Moulinex. « El objetivo es que la gente se ponga a bailar divirtiéndose al máximo », subraya el coreógrafo y codirector de Propagande C. Mientras él asume el papel de maestro de ceremonias para conducir todo el evento, su compañera de fatigas, Marzena Krzeminska, será el árbitro más imparcial, observando a los portadores de dorsales para decidir entre ellos con la mayor objetividad posible. Este acontecimiento, ideado por Propagande C, empresa famosa por su generosidad y excentricidad, promete transformar el Circo en una pista de baile sobrealimentada.

Achtung, explosive Veranstaltung! Der Choreograph Simon Tanguy lädt Sie ein, die Tanzfläche des Zirkus bei einem festlichen Tanzmarathon mit zufälligen Herausforderungen und einer gehörigen Portion Humor zum Kochen zu bringen. Kommen Sie und tanzen Sie, der Dancefloor wartet auf Sie!

Das Konzept ist einfach: Die Teilnehmer sollen vier Stunden lang nonstop im Rhythmus von Tanzwettbewerben tanzen. Simon Tanguy ist da, um den Saal aufzuheizen und choreografische Herausforderungen aller Art zu stellen, die alle zehn Minuten stattfinden. So folgen die besten Pausen, der beste Slow-Motion, die beste Beyoncé-Imitation, ein Madison im Zombie-Stil, ein Kontakttanzduett? im Rhythmus der Funk-, Elektro- und Rockhits, die DJ Moulinex auflegt. « Das Ziel ist es, die Leute zum Tanzen zu bringen und dabei so viel Spaß wie möglich zu haben », betont der Choreograf und Co-Direktor der Kompanie Propaganda C. Während er die Rolle des Zeremonienmeisters übernimmt, um die gesamte Veranstaltung zu moderieren, wird seine Komplizin Marzena Krzeminska als unparteiische Schiedsrichterin die Aufgabe haben, die Träger der Startnummern zu beobachten, um sie so objektiv wie möglich zu entscheiden. Die Veranstaltung wird von der für ihre Großzügigkeit und Exzentrik bekannten Gruppe Propaganda C organisiert und verspricht, den Zirkus in einen überdrehten Dancefloor zu verwandeln.

