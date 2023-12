Natchav de la compagnie – Les ombres portées 2 Boulevard Général Leclerc Reims, 12 décembre 2023 19:00, Reims.

Reims,Marne

À partir de 8 ans

À travers l’histoire d’un cirque prêt à tout pour être libre, Natchav nous invite à entrer dans un monde fabuleux, tout en ombres et en musique. Jouant avec les codes du cinéma, ce théâtre d’ombres aux allures de thriller sonne comme un hymne à la liberté et à l’imaginaire du cirque, aussi salutaire qu’inventif.

Aux premières lueurs de l’aube, le cirque Natchav arrive en ville. Alors que les premiers coups de masse résonnent et que le chapiteau est sur le point d’être dressé, les autorités somment le cirque de partir en périphérie. Les circassiens résistent, un acrobate est arrêté et c’est tout un monde qu’on emprisonne. Commence alors une évasion spectaculaire, pleine d’ingéniosité et de rebondissements…

Unanimement salué comme l’un des plus beaux spectacles de théâtre d’ombres de ces dernières années, Natchav – «s’enfuir» en romani – déploie des trésors d’inventivité. Mêlant manipulation de silhouettes d’ombres à vue et musique jouée en direct, les interprètes s’affairent au plateau pour donner vie à leurs délicates figurines, à la manière d’un film qui serait monté sous nos yeux. Au fil de cette épopée, la compagnie Les Ombres portées entremêle deux univers fondamentalement opposés : celui du cirque et celui de la prison. Deux mondes à la marge, ici réunis afin de dénoncer une société engluée dans ses obsessions sécuritaires et où il devient de plus en plus difficile pour les cirques traditionnels d’exister. D’une beauté à couper le souffle, ce spectacle défend une certaine idée de la liberté et ouvre un champ de réflexion plus politique qu’il n’y paraît..

From age 8

Through the story of a circus willing to do anything to be free, Natchav invites us into a fabulous world of shadows and music. Playing with the codes of cinema, this shadow theater thriller sounds like a hymn to freedom and the circus imagination, as wholesome as it is inventive.

At dawn, the Natchav circus arrives in town. As the first blows of the sledgehammer sound and the big top is about to be erected, the authorities order the circus to move to the outskirts. The circus performers resist, an acrobat is arrested and a whole world is imprisoned. And so begins a spectacular escape, full of ingenuity and twists and turns?

Unanimously hailed as one of the finest shadow theater performances of recent years, Natchav? a Romani word meaning « to flee »? is a treasure trove of inventiveness. Combining sight manipulation of shadow silhouettes and live music, the performers busily bring their delicate figures to life on stage, like a film being edited before our very eyes. In this epic, Les Ombres Portées interweaves two fundamentally opposed worlds: circus and prison. Two worlds on the margins, brought together here to denounce a society bogged down in its obsession with security, where it is becoming increasingly difficult for traditional circuses to exist. Breathtakingly beautiful, this show defends a certain idea of freedom and opens up a field of reflection that is more political than it seems.

A partir de 8 años

A través de la historia de un circo dispuesto a todo para ser libre, Natchav nos invita a un fabuloso mundo de sombras y música. Jugando con los códigos del cine, este thriller de teatro de sombras suena como un canto a la libertad y al imaginario circense, tan sano como inventivo.

Con las primeras luces del alba, el circo Natchav llega a la ciudad. Cuando suenan los primeros golpes de mazo y la carpa está a punto de ser montada, las autoridades ordenan al circo que se traslade a las afueras. Los artistas del circo se resisten, detienen a un acróbata y encarcelan a todo un mundo. Así comienza una fuga espectacular, llena de ingenio y giros..

Aclamado unánimemente como uno de los mejores espectáculos de teatro de sombras de los últimos años, Natchav ? natchav, que significa « huir » en romaní, es un tesoro de inventiva. Combinando la manipulación de las siluetas de las sombras a la vista y la música en directo, los intérpretes se agitan por el escenario para dar vida a sus delicadas figuras, como si se tratara de una película editada ante nuestros propios ojos. En esta epopeya, la compañía Les Ombres portées entrelaza dos mundos fundamentalmente opuestos: el del circo y el de la cárcel. Dos mundos al margen, reunidos aquí para denunciar una sociedad empantanada en su obsesión por la seguridad, donde cada vez es más difícil que existan los circos tradicionales. De una belleza sobrecogedora, este espectáculo defiende una cierta idea de la libertad y abre un campo de reflexión más político de lo que parece.

Ab 8 Jahren

Natchav erzählt die Geschichte eines Zirkus, der alles tut, um frei zu sein, und lädt uns ein, in eine fabelhafte Welt voller Schatten und Musik einzutreten. Dieses thrillerartige Schattentheater, das mit den Codes des Kinos spielt, ist eine Hymne an die Freiheit und die Fantasie des Zirkus, die ebenso heilsam wie erfinderisch ist.

Im ersten Licht der Morgendämmerung kommt der Zirkus Natchav in die Stadt. Als die ersten Schläge mit dem Vorschlaghammer zu hören sind und das Zelt aufgestellt werden soll, wird der Zirkus von den Behörden aufgefordert, an den Stadtrand zu ziehen. Die Zirkusleute wehren sich, ein Akrobat wird verhaftet und eine ganze Welt wird eingesperrt. Es beginnt eine spektakuläre Flucht, voller Einfallsreichtum und überraschender Wendungen

Natchav? wurde einhellig als eines der schönsten Schattentheaterstücke der letzten Jahre gefeiert (Romani für « weglaufen ») eine Fülle von Erfindungsreichtum. Mit einer Mischung aus Schattenfiguren und live gespielter Musik erwecken die Darsteller ihre zarten Figuren zum Leben, wie ein Film, der vor unseren Augen gedreht wird. Im Laufe dieses Epos verwebt das Ensemble Les Ombres portées zwei grundsätzlich gegensätzliche Welten miteinander: die des Zirkus und die des Gefängnisses. Zwei Welten am Rande, die hier vereint werden, um eine Gesellschaft anzuprangern, die sich in ihren Sicherheitsbesessenheiten verfangen hat und in der es für traditionelle Zirkusse immer schwieriger wird, zu existieren. Das Stück ist von atemberaubender Schönheit, verteidigt eine bestimmte Vorstellung von Freiheit und eröffnet ein Feld der Reflexion, das politischer ist, als es scheint.

