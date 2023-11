Concert de Noël des Flâneries musicales 2 Boulevard Général Leclerc Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims Concert de Noël des Flâneries musicales 2 Boulevard Général Leclerc Reims, 9 décembre 2023, Reims. Reims,Marne Concert de Noël :

Chœur Nicolas de Grigny et Maîtrise de Reims.

Chœur Variatio, Axonance et Orchestre Les Ondes Plurielles. Hadhoum Tunc, soprano

Yann Toussaint, baryton

Jean-Marie Puissant, direction. Au programme : MENDELSSOHN : Weihnachtsoratorium

RIMSKY-KORSAKO : La nuit de Noël (suite)

HONEGGER : Cantate de Noël.

2 Boulevard Général Leclerc Cirque du Manège de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Christmas concert :

Ch?ur Nicolas de Grigny and Maîtrise de Reims.

Ch?ur Variatio, Axonance and Orchestre Les Ondes Plurielles. Hadhoum Tunc, soprano

Yann Toussaint, baritone

Jean-Marie Puissant, conductor. Program: MENDELSSOHN: Weihnachtsoratorium

RIMSKY-KORSAKO: Christmas Night (suite)

HONEGGER: Christmas cantata Concierto de Navidad:

Ch?ur Nicolas de Grigny y Maîtrise de Reims.

Ch?ur Variatio, Axonance y Orchestre Les Ondes Plurielles. Hadhoum Tunc, soprano

Yann Toussaint, barítono

Jean-Marie Puissant, director de orquesta. En el programa: MENDELSSOHN: Weihnachtsoratorium

RIMSKY-KORSAKO: Noche de Navidad (suite)

HONEGGER: Cantata de Navidad Weihnachtskonzert :

Ch?ur Nicolas de Grigny und Maîtrise de Reims.

Ch?ur Variatio, Axonance und Orchestre Les Ondes Plurielles. Hadhoum Tunc, Sopran

Yann Toussaint, Bariton

Jean-Marie Puissant, Dirigent. Auf dem Programm stehen: MENDELSSOHN: Weihnachtsoratorium

RIMSKY-KORSAKO: Die Weihnachtsnacht (Suite)

HONEGGER: Weihnachtskantate

