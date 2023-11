Spectacle : Chutes – Franck Vigroux 2 Boulevard Général Leclerc Reims, 30 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Mêlant musique, chant, danse et vidéo, « Chute »s est un voyage qui tient du rêve halluciné. Dans une atmosphère post-apocalyptique, teintée de chamanisme, trois personnages sont entraînés dans une étrange odyssée, une sorte de quête métaphysique tiraillée entre archaïsme et modernité..

2023-11-30

2 Boulevard Général Leclerc Manège, scène nationale

Reims 51100 Marne Grand Est



Combining music, song, dance and video, « Chute » is a journey that resembles a hallucinatory dream. In a post-apocalyptic atmosphere tinged with shamanism, three characters are drawn into a strange odyssey, a kind of metaphysical quest torn between archaism and modernity.

Combinando música, canto, danza y vídeo, « Chute » es un viaje que se asemeja a un sueño alucinatorio. En una atmósfera postapocalíptica teñida de chamanismo, tres personajes se ven arrastrados a una extraña odisea, una especie de búsqueda metafísica que se debate entre el arcaísmo y la modernidad.

Chute « s ist eine Reise, die Musik, Gesang, Tanz und Video miteinander verbindet und an einen halluzinierten Traum erinnert. In einer postapokalyptischen, schamanistisch gefärbten Atmosphäre werden drei Figuren auf eine seltsame Odyssee mitgenommen, eine Art metaphysische Suche, die zwischen Archaik und Moderne hin und her gerissen ist.

