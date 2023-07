Spectacle : Présentation de la saison 23/24 du Manège 2 Boulevard Général Leclerc Reims, 14 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Au programme de cette présentation de saison : danse avec Alban Richard (Vivace), séance photo au sein du studio mobile de Pin-Up Addict et DJ set avec Corrine..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 01:00:00. .

2 Boulevard Général Leclerc Manège, scène nationale-Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



The program for this season’s presentation included dancing with Alban Richard (Vivace), a photo shoot in the Pin-Up Addict mobile studio and a DJ set with Corrine.

El programa de la presentación de esta temporada incluía baile con Alban Richard (Vivace), una sesión de fotos en el estudio móvil Pin-Up Addict y un DJ set con Corrine.

Auf dem Programm dieser Saisonpräsentation standen Tanz mit Alban Richard (Vivace), ein Fotoshooting im mobilen Studio von Pin-Up Addict und ein DJ-Set mit Corrine.

Mise à jour le 2023-07-21 par ADT de la Marne