SOIRÉE D’OUVERTURE – Le Manège fait sa rentrée ! 2 Boulevard Général Leclerc Reims, 14 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Nous vous attendons au cirque à 19h pour la présentation de la nouvelle saison en mots et en images.

À l’issue de ce tour d’horizon, nous vous inviterons au théâtre pour assister au spectacle d’Alban Richard Vivace, avant de vous offrir un verre de l’amitié, et de vous proposer si le cœur vous en dit, l’expérience d’une séance photo au sein du studio mobile de Pin-Up Addict (vos portraits feront l’objet d’un concours sur le compte Instagram du Manège avec une belle surprise à la clef).

Nous rejoindrons ensuite le cirque pour un DJ set de Corrine, l’extravagante maîtresse de cérémonie échappée du Cabaret de Madame Arthur, rémoise de cœur depuis plusieurs saisons.

Entrée libre sur réservation..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 . .

2 Boulevard Général Leclerc Le Manège

Reims 51100 Marne Grand Est



We look forward to seeing you at the circus at 7pm for the presentation of the new season in words and pictures.

After this overview, we’ll invite you to the theater to watch Alban Richard?s show Vivace, before offering you a glass of friendship, and, if you feel like it, the experience of a photo shoot in the Pin-Up Addict mobile studio (your portraits will be entered in a contest on the Manège?s Instagram account, with a nice surprise in store).

We’ll then join the circus for a DJ set by Corrine, the extravagant mistress of ceremonies from Madame Arthur’s Cabaret, who has been from Le Manège for several seasons.

Free admission on reservation.

Esperamos verle en el circo a las 19.00 horas para la presentación de la nueva temporada en palabras e imágenes.

Después de esta panorámica, le invitaremos al teatro para ver el espectáculo Vivace de Alban Richard, antes de ofrecerle una bebida amistosa y, si le apetece, una sesión de fotos en el estudio móvil Pin-Up Addict (sus retratos participarán en un concurso en la cuenta de Instagram del Manège, con sorpresa de por medio).

A continuación, volveremos al circo para disfrutar del DJ set de Corrine, la extravagante maestra de ceremonias del Cabaret Madame Arthur, que lleva varias temporadas en Le Manège.

Entrada gratuita previa reserva.

Wir erwarten Sie um 19 Uhr im Zirkus, um die neue Saison in Wort und Bild vorzustellen.

Im Anschluss an diesen Überblick laden wir Sie ins Theater ein, um Alban Richards Vivace zu sehen, bevor wir Sie zu einem Glas Freundschaft einladen und Ihnen, wenn Sie Lust haben, ein Fotoshooting im mobilen Studio von Pin-Up Addict anbieten (Ihre Porträts sind Gegenstand eines Wettbewerbs auf dem Instagram-Account des Manège, bei dem Sie eine schöne Überraschung erhalten).

Anschließend geht es in den Zirkus, wo Corrine, die extravagante Zeremonienmeisterin aus Madame Arthurs Cabaret, die seit mehreren Saisons in Reims lebt, ein DJ-Set auflegt.

Eintritt frei, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme du Grand Reims