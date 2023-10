Halloween à l’Aquarium 2 Boulevard Gambetta Limoges, 21 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’Aquarium fête Halloween du 21 octobre au 5 novembre!

Au programme, une décoration angoissante, des jeux effrayants et une pluie de bonbons pour les plus courageux !

Petits et grands pourront faire la «chasse aux monstres» grâce aux jeux et quiz mis à leur disposition ! Des sucreries maléfiques seront à gagner…

Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir des informations effrayantes sur les habitants de l’Aquarium grâce à «l’animation frousse» des soigneurs !

Enfin, les 30, 31 octobre et le 1er novembre, les plus téméraires

pourront arborer un tatouage éphémère effrayant grâce

à «l’atelier tattoo» ! Le tatouage est offert à chaque enfant (sous réserve des disponibilités).

Animations accessibles après règlement du ticket d’entrée.

Informations complémentaires auprès de l’Aquarium..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

2 Boulevard Gambetta Aquarium de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Aquarium celebrates Halloween from October 21 to November 5!

On the program: scary decorations, spooky games and a shower of candy for the bravest!

Young and old alike can go « monster hunting » with games and quizzes on offer! Evil sweets are up for grabs…

Visitors will also be able to find out some frightening facts about the Aquarium?s inhabitants, thanks to the groomers? « scare animation »!

Finally, on October 30, 31 and November 1, the most daring visitors

will be able to sport a scary ephemeral tattoo thanks to the

tattoo workshop! The tattoo is offered to each child (subject to availability).

Activities available on payment of admission.

Further information from the Aquarium.

El Acuario celebra Halloween del 21 de octubre al 5 de noviembre

En el programa: decoraciones espeluznantes, juegos de miedo y una lluvia de caramelos para los más valientes

Grandes y pequeños podrán cazar monstruos en los juegos y concursos propuestos Se sortearán caramelos diabólicos…

Los visitantes también podrán descubrir algunos datos aterradores sobre los habitantes del Acuario gracias a las « animaciones de miedo » de los cuidadores de animales

Por último, los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, los visitantes más atrevidos

podrán lucir un terrorífico tatuaje efímero gracias al

taller de tatuajes Cada niño recibirá un tatuaje gratuito (sujeto a disponibilidad).

Actividades disponibles previo pago de la entrada.

Más información en el Acuario.

Das Aquarium feiert Halloween vom 21. Oktober bis zum 5. November!

Auf dem Programm stehen schaurige Dekorationen, gruselige Spiele und ein Regen von Süßigkeiten für die Mutigsten!

Kinder und Erwachsene können mit Spielen und Quizfragen auf « Monsterjagd » gehen! Es gibt bösartige Süßigkeiten zu gewinnen…

Die Besucher haben auch die Möglichkeit, bei der « Gruselanimation » der Tierpfleger erschreckende Informationen über die Bewohner des Aquariums zu erfahren!

Am 30. und 31. Oktober sowie am 1. November können sich die Mutigsten unter Ihnen mit einem Tattoo schmücken

können Sie sich ein gruseliges Tattoo stechen lassen

im Rahmen des « Tattoo-Workshops » Die Tätowierung ist für jedes Kind kostenlos (je nach Verfügbarkeit).

Die Veranstaltungen sind nach Zahlung des Eintrittspreises zugänglich.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Aquarium.

