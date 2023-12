Salon Art Artisanat et Terroir. 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun Catégories d’Évènement: Autun

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14 . Exposition vente d’artistes, d’artisans et de commerces de bouche.

Pour valoriser les talents de la région, et financer les œuvres caritatives du Rotary Club d’Autun envers les plus démunis.

Possibilité de restauration sur place. EUR.

2 Boulevard Frédéric Latouche Salle de l’Hexagone

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

