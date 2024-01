Soirée Karaoke 2 Boulevard des Vauguillettes Sens Catégories d’Évènement: Sens

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 19:00:00

fin : 2024-01-06 23:00:00 . Soirée Karaoke avec Chris Wolf.

Animation gratuite.

Bar, restaurant et activités ouverts en continu aux tarifs habituels. EUR.

2 Boulevard des Vauguillettes Fun Space

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

