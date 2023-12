Les Escales du Cargo 2 Boulevard des Lices Arles, 3 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

C’est dans le cadre magique du théâtre antique et des arènes d’Arles que le Cargo de Nuit fait escale chaque fin juillet et rassemble le meilleur des musiques actuelles. Un rendez-vous à ne pas manquer sous le ciel étoilé arlésien !.

2024-07-19 fin : 2024-07-19 . .

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Inaugurated on the occasion of the 10th anniversary of the Cargo de Nuit, a Mecca of Arles’ nightlife, the Escales have rapidly become a fixture in the Grand Sud.

Inauguradas con motivo del 10º aniversario del Cargo de Nuit, un lugar importante de la vida nocturna de Arles, las Escales se han convertido rápidamente en una parte consolidada del Grand Sud.

Im magischen Rahmen des antiken Theaters und der Arenen von Arles macht der Cargo de Nuit jedes Jahr Ende Juli Station und versammelt das Beste, was die aktuelle Musik zu bieten hat. Ein Termin, den Sie unter dem Sternenhimmel von Arles nicht verpassen sollten!

