Ibrahim Maalouf & The trumpets of Michel Ange aux Escales du Cargo 2 Boulevard des Lices Arles, 4 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Ibrahim Maalouf revient avec un spectacle inédit qui mêle les musiques urbaines à son identité résolument jazz. Une nouvelle fois là où on ne l’attend pas, le musicien pousse les portes du théâtre antique..

2024-07-19 21:00:00 fin : 2024-07-19 . .

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ibrahim Maalouf returns with a brand-new show that blends urban music with his resolutely jazz identity. Once again, where he is least expected, the musician pushes open the doors of the Théâtre Antique.

Ibrahim Maalouf regresa con un espectáculo inédito que mezcla la música urbana con su identidad decididamente jazzística. Una vez más, donde menos se espera, el músico abre de par en par las puertas del teatro antiguo.

Ibrahim Maalouf kehrt mit einer völlig neuen Show zurück, die urbane Musik mit seiner ausgeprägten Jazz-Identität verbindet. Der Musiker ist wieder einmal dort, wo man ihn nicht erwartet, und öffnet die Türen des antiken Theaters.

