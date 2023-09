Concert au profit des sinistrés du séisme au Maroc 2 Boulevard des Lices Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Chico & The Gypsies, organise en partenariat avec la Ville d’Arles un grand concert au profit des sinistrés du séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier..

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Chico & The Gypsies, in partnership with the City of Arles, is organizing a major concert in aid of the victims of the earthquake that struck Morocco on September 8.

Chico & The Gypsies, en colaboración con la ciudad de Arles, organizan un gran concierto en ayuda de las víctimas del terremoto que sacudió Marruecos el 8 de septiembre.

Chico & The Gypsies, organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Arles ein großes Konzert zugunsten der Opfer des Erdbebens, das Marokko am 8. September erschüttert hat.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme d’Arles