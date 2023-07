L’Orchestre national Avignon-Provence Présente À vos classiques ! 2 Boulevard des Lices Arles, 17 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Concert participatif avec le public dans le cadre des « Journées Européennes du Patrimoine ».

2023-09-17 19:00:00 fin : 2023-09-17 20:00:00. .

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Participatory concert with the public as part of the « Journées Européennes du Patrimoine » (European Heritage Days)

Concierto con el público en el marco de las « Journées Européennes du Patrimoine » (Jornadas Europeas del Patrimonio)

Partizipatives Konzert mit dem Publikum im Rahmen der « Europäischen Tage des Kulturerbes »

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme d’Arles