Festival FMR 2 Boulevard des Lices Arles, 31 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Du 26 au 31 août pour la 5ème édition du festival, un groupe de danseurs professionnels, un groupe de danseurs avancés/préprofessionnels et un groupe de comédiens vont travailler avec des chorégraphes à des créations originales..

2023-08-31 18:45:00 fin : 2023-08-31 . .

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From August 26 to 31, for the 5th edition of the festival, a group of professional dancers, a group of advanced/pre-professional dancers and a group of actors will work with choreographers on original creations.

Del 26 al 31 de agosto, con motivo de la 5ª edición del festival, un grupo de bailarines profesionales, un grupo de bailarines avanzados/preprofesionales y un grupo de actores trabajarán con coreógrafos en creaciones originales.

Vom 26. bis 31. August werden für die 5. Ausgabe des Festivals eine Gruppe von professionellen Tänzern, eine Gruppe von fortgeschrittenen/vorberuflichen Tänzern und eine Gruppe von Schauspielern mit Choreografen an originellen Kreationen arbeiten.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme d’Arles