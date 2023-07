Festival du film Peplum – Soirée Hors frontières « La planète des singes (1968) 2 Boulevard des Lices Arles, 18 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La Planète des singes (1968)

Une planète où les singes descendent de l’Homme ?.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Planet of the Apes (1968)

A planet where apes are descended from man?

El planeta de los simios (1968)

¿Un planeta donde los simios descienden de los humanos?

Der Planet der Affen (1968)

Ein Planet, auf dem die Affen von den Menschen abstammen?

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Arles