Festival Peplum – Soirée Familiale « Icare » (2022) 2 Boulevard des Lices Arles, 15 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Icare (2022)

Princesse, pour combattre le minotaure, Thésée devra entrer dans le labyrinthe et combattre le Minotaure..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Icarus (2022)

Princess, to fight the Minotaur, Theseus must enter the labyrinth and fight the Minotaur.

Ícaro (2022)

Princesa, para luchar contra el Minotauro, Teseo debe entrar en el laberinto y luchar contra el Minotauro.

Ikarus (2022)

Prinzessin, um den Minotaurus zu bekämpfen, muss Theseus das Labyrinth betreten und gegen den Minotaurus kämpfen.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Arles