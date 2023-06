Festival du film Peplum 2 Boulevard des Lices Arles, 14 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Chaque année depuis plus de 30 ans, le Festival du Film Peplum invite les enfants comme les adultes à redécouvrir l’Antiquité dans le cadre prestigieux du Théâtre Antique d’Arles, sur grand écran, grâce à des films du genre Péplum..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-19

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every year for more than 30 years, the Peplum Film Festival has invited children and adults alike to rediscover Antiquity in the prestigious setting of the Théâtre Antique d’Arles, on the big screen, thanks to films of the Peplum genre.

Cada año, desde hace más de 30 años, el Festival de Cine Peplum invita a niños y adultos a redescubrir la Antigüedad en el prestigioso marco del Théâtre Antique d’Arles, en pantalla grande, gracias a películas del género Peplum.

Seit über 30 Jahren lädt das Peplum Film Festival jedes Jahr Kinder und Erwachsene dazu ein, die Antike im prestigeträchtigen Rahmen des Théâtre Antique d’Arles auf der großen Leinwand mit Filmen aus dem Peplum-Genre wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme d’Arles