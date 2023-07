Festival Phare – Soirée de clôture 2 Boulevard des Lices Arles, 31 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le Festival Phare a pour ambition de faire découvrir des courts métrages au théâtre antique d’Arles, il célèbre sa 8e édition du 29 au 31 juillet 2023..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Phare Festival brings short films to the ancient theater of Arles, and celebrates its 8th edition from July 29 to 31, 2023.

El Festival Phare, cuyo objetivo es exhibir cortometrajes en el antiguo teatro de Arlés, celebra su 8ª edición del 29 al 31 de julio de 2023.

Das Phare-Festival will Kurzfilme im antiken Theater von Arles zeigen und feiert seine achte Ausgabe vom 29. bis 31. Juli 2023.

