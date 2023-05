Festival Phare 2 Boulevard des Lices, 29 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le Festival Phare ambitionne de faire découvrir des courts métrages inédits de réalisateurs du monde entier et ainsi de participer à la diffusion de ce format créatif..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-31 . .

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Phare Festival aims to showcase previously unseen short films by directors from all over the world and thus help spread this creative format.

El Festival Phare pretende mostrar cortometrajes inéditos de directores de todo el mundo y contribuir así a la difusión de este formato creativo.

Das Phare-Festival hat den Ehrgeiz, unveröffentlichte Kurzfilme von Regisseuren aus aller Welt zu zeigen und so zur Verbreitung dieses kreativen Formats beizutragen.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme d’Arles