Festival Phare – Tapis rouge pour les réalisatrices 2 Boulevard des Lices Arles, 29 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Chaque année, le Festival Phare a pour ambition de faire découvrir des courts métrages inédits et présente des travaux récents provenant du monde entier au théâtre antique d’Arles, il célèbre sa 8ème édition du 29 au 31 juillet 2023.

2023-07-29 20:00:00 fin : 2023-07-29 . EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Each year, the Phare Festival aims to discover new short films and present recent works from around the world at the Théâtre Antique in Arles. It celebrates its 8th edition from July 29 to 31, 2023

El Festival Phare, que cada año se propone mostrar en el antiguo teatro de Arles cortometrajes inéditos y obras recientes de todo el mundo, celebra su 8ª edición del 29 al 31 de julio de 2023

Das Phare-Festival hat es sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr neue Kurzfilme zu zeigen und präsentiert neue Arbeiten aus der ganzen Welt im antiken Theater von Arles. Es findet vom 29. bis 31. Juli 2023 zum achten Mal statt

