Les Suds à Arles – Nuit Cumbia aux Suds, à Arles 2 Boulevard des Lices Arles, 15 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le samedi 15 juillet pour une Nuit Cumbia sur le scène du Théâtre Antique d’Arles.

2023-07-15 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-15 00:30:00. EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us on Saturday July 15th for a Cumbia Night on the stage of the Théâtre Antique d’Arles

Acompáñenos el sábado 15 de julio en una noche de cumbia en el Théâtre Antique d’Arles

Treffpunkt am Samstag, den 15. Juli für eine Cumbia-Nacht auf der Bühne des Théâtre Antique d’Arles

