Les Suds à Arles – Trio SR9 2 Boulevard des Lices Arles, 14 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Pour sa 28e édition, le festival Les Suds, à Arles accueille le Trio SR9 avec Camille, Malik Djoudi, La Chica, Sandra Nkaké, Barbara Pravi en concert sur la scène du Théâtre Antique..

2023-07-14 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-14 20:45:00. EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For its 28th edition, the Les Suds festival in Arles welcomes the Trio SR9 with Camille, Malik Djoudi, La Chica, Sandra Nkaké and Barbara Pravi in concert on the Théâtre Antique stage.

En su 28ª edición, el festival Les Suds de Arles acoge al Trío SR9 con Camille, Malik Djoudi, La Chica, Sandra Nkaké y Barbara Pravi en concierto en el Théâtre Antique.

Ausgabe des Festivals Les Suds in Arles empfängt das Trio SR9 mit Camille, Malik Djoudi, La Chica, Sandra Nkaké und Barbara Pravi zu einem Konzert auf der Bühne des Théâtre Antique.

