Les Suds à Arles – Liraz 2 Boulevard des Lices, 13 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Pour sa 28e édition, le festival Les Suds, à Arles accueille Liraz sur la scène du Théâtre Antique..

2023-07-13 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-13 00:00:00. EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For its 28th edition, the Les Suds festival in Arles welcomes Liraz to the Théâtre Antique stage.

En su 28ª edición, el festival Les Suds de Arles acoge a Liraz en el Théâtre Antique.

Ausgabe des Festivals Les Suds, à Arles begrüßt Liraz auf der Bühne des Théâtre Antique.

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme d’Arles