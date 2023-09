La chambre des merveilles 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 30 janvier 2024, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Cette adaptation théâtrale émouvante, drôle et enlevée du best-seller de Julien Sandrel, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, a rencontré un grand succès au dernier festival d’Avignon.

De situation cocasses en rencontres inattendues, ce spectacle remplit de joie et d’espoir.

Durée : 1h20.

2024-01-30 fin : 2024-01-30 . EUR.

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Directed by Jean-Philippe Daguerre, this moving, funny and lively stage adaptation of Julien Sandrel’s bestseller was a big hit at the last Avignon Festival.

From funny situations to unexpected encounters, this show is full of joy and hope.

Running time: 1h20

Dirigida por Jean-Philippe Daguerre, esta conmovedora, divertida y animada adaptación escénica del bestseller de Julien Sandrel fue un gran éxito en el último Festival de Aviñón.

De situaciones divertidas a encuentros inesperados, este espectáculo está lleno de alegría y esperanza.

Duración: 1 hora 20 minutos

Diese bewegende, witzige und schwungvolle Theateradaption des Bestsellers von Julien Sandrel, inszeniert von Jean-Philippe Daguerre, war ein großer Erfolg beim letzten Festival in Avignon.

Von komischen Situationen bis hin zu unerwarteten Begegnungen erfüllt diese Aufführung mit Freude und Hoffnung.

Dauer: 1h20

Mise à jour le 2023-09-20 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47