Le menteur de Corneille 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 16 janvier 2024, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Alors qu’il vient de terminer ses études, Dorante revient à Paris, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale. E n compagnie de son valet, il rencontre deux jeunes coquettes aux Tuileries et s’invente une carrière militaire pour les éblouir..

Durée : 1h30.

2024-01-16 fin : 2024-01-16 . EUR.

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Having just finished his studies, Dorante returns to Paris, determined to enjoy the pleasures of the capital. In the company of his valet, he meets two young coquettes in the Tuileries, and invents a military career to dazzle them…

Running time: 1h30

Recién terminados sus estudios, Dorante regresa a París, decidido a disfrutar de los placeres de la capital. En compañía de su ayuda de cámara, conoce a dos jóvenes coquetas en las Tullerías e inventa una carrera militar para deslumbrarlas…

Duración: 1h30

Nachdem er gerade sein Studium abgeschlossen hat, kehrt Dorante nach Paris zurück und ist fest entschlossen, die Freuden der Hauptstadt zu genießen. I n Begleitung seines Dieners trifft er in den Tuilerien zwei junge Koketten und erfindet eine Militärkarriere, um sie zu blenden…

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-09-20 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47