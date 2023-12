47FM Live 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot 47FM Live 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 11 janvier 2024, Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 20:00:00

fin : 2024-01-11 Fêtez notre arrivée !

Avec Superbus – Eloïz – Pierre Guénard – Kosma.

Fêtez notre arrivée !

Avec Superbus – Eloïz – Pierre Guénard – Kosma

Fêtez notre arrivée !

Avec Superbus – Eloïz – Pierre Guénard – Kosma .

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47 Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Code postal 47300 Lieu 2 Boulevard de la République Adresse 2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues Ville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Latitude 44.40902 Longitude 0.70615 latitude longitude 44.40902;0.70615

2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot/