Grande soirée lyrique par Opér’Azul 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 5 janvier 2024, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Pour fêter le nouvel an, Pierre-Yves Binard, Céline Laborie, Inessa Lecourt, Catalina Skinner et Pierre-Emmanuel Roubet, cinq artistes d’exception, vous invitent à une grande fête lyrique autour d’extrait des plus fameux opéra de Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod et Offenbach.

Durée : 1h20.

2024-01-05

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate New Year’s Eve, Pierre-Yves Binard, Céline Laborie, Inessa Lecourt, Catalina Skinner and Pierre-Emmanuel Roubet, five exceptional artists, invite you to an operatic feast featuring excerpts from the most famous operas by Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod and Offenbach.

Running time: 1h20

Para celebrar la Nochevieja, Pierre-Yves Binard, Céline Laborie, Inessa Lecourt, Catalina Skinner y Pierre-Emmanuel Roubet, cinco artistas excepcionales, le invitan a una gran fiesta operística basada en fragmentos de las óperas más famosas de Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod y Offenbach.

Duración: 1 hora y 20 minutos

Um das neue Jahr zu feiern, laden Sie die fünf Ausnahmekünstler Pierre-Yves Binard, Céline Laborie, Inessa Lecourt, Catalina Skinner und Pierre-Emmanuel Roubet zu einem großen lyrischen Fest mit Auszügen aus den berühmtesten Opern von Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod und Offenbach ein.

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten

