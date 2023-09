Concert de chants de Noël ukrainiens 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 22 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

L’histoire de cet ensemble a commencé en France après le début de la guerre en Ukraine. Les chanteurs, tous issus des plus prestigieux chœurs et orchestres ukrainiens, ont été obligés de quitter leur pays pour protéger leurs vies et celles de leurs familles.

Durée : 1h15.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The story of this ensemble began in France after the outbreak of war in Ukraine. The singers, all from the most prestigious Ukrainian choirs and orchestras, were forced to leave their country to protect their lives and those of their families.

Running time: 1h15

La historia de este conjunto comenzó en Francia tras el estallido de la guerra en Ucrania. Los cantantes, todos ellos procedentes de los coros y orquestas ucranianos más prestigiosos, se vieron obligados a abandonar su país para proteger sus vidas y las de sus familias.

Duración: 1 hora y 15 minutos

Die Geschichte dieses Ensembles begann in Frankreich nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Die Sänger, die alle aus den renommiertesten ukrainischen Chören und Orchestern stammten, waren gezwungen, ihr Land zu verlassen, um ihr Leben und das ihrer Familien zu schützen.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Mise à jour le 2023-09-20 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47