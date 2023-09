HO HO HO 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 19 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Après ses tournées sur les plus belles scènes internationales et un émouvant passage à l’Olympia, Acropole, formation villeneuvoise, propose un spectacle de Noël avec différents numéros de portés acrobatiques et aériens, le tout ponctué de tours de magie.

Durée : 1h20.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



After touring some of the world’s finest stages and a moving performance at the Olympia, Villeneuve-based Acropole presents a Christmas show featuring a variety of aerial and acrobatic aerial acrobatics, punctuated by magic tricks.

Running time: 1h20

Tras una gira por los mejores escenarios del mundo y una conmovedora actuación en el Olympia, Acropole, un grupo local de Villeneuve, presenta un espectáculo navideño en el que se suceden las acrobacias aéreas y acrobáticas, salpicadas de trucos de magia.

Duración: 1 hora y 20 minutos

Nach ihren Tourneen auf den schönsten internationalen Bühnen und einem bewegenden Auftritt im Olympia, bietet Acropole, eine Formation aus Villeneuve, eine Weihnachtsshow mit verschiedenen akrobatischen und luftigen Hebefiguren, die von Zaubertricks unterbrochen werden.

Dauer: 1 Std. 20 Min

