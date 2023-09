J’excuse ( d’après l’oeuvre d’Emile Zola) 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 30 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Une belle adaptation contemporaine d’un grand classique qui reste gravé dans la mémoire et dans le cœur. Avec son œuvre, Zola raconte l’histoire d’un peintre qui ne saura pas vivre de son génie.

Durée : 1h15.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A fine contemporary adaptation of a great classic that remains engraved in the memory and in the heart. Zola’s work tells the story of a painter who cannot make a living from his genius.

Running time: 1h15

Una buena adaptación contemporánea de un gran clásico que permanece grabado en la memoria y en el corazón. La obra de Zola cuenta la historia de un pintor que no puede vivir de su genio.

Duración: 1 hora y 15 minutos

Eine schöne zeitgenössische Adaption eines großen Klassikers, der sich in das Gedächtnis und das Herz einbrennt. Mit seinem Werk erzählt Zola die Geschichte eines Malers, der nicht von seinem Genie leben kann.

Dauer: 1h15

