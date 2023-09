Le principe d’incertitude 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 19 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Le principe d’incertitude est une référence à la théorie quantique d’Heisenberg. La pièce relate la rencontre poignante et hautement improbable de deux êtres que rien ne devait rapprocher…

Durée : 1h30.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Uncertainty Principle is a reference to Heisenberg’s quantum theory. The play recounts the poignant and highly improbable meeting of two people who were never meant to come together…

Running time: 1h30

El Principio de Incertidumbre es una referencia a la teoría cuántica de Heisenberg. La obra narra el conmovedor e improbable encuentro de dos personas que nunca debieron estar juntas…

Duración: 1h30

Die Unschärferelation ist eine Anspielung auf die Quantentheorie von Heisenberg. Das Stück erzählt von der ergreifenden und höchst unwahrscheinlichen Begegnung zweier Menschen, die nichts zusammenbringen sollte…

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-09-20 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47