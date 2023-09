Un président ne devrait pas dire ça 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 24 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Dans cette pièce haletante, un président en exercice et deux journalistes se livrent une lutte sans merci lors d’une interview au long cours. Jusqu’où ces derniers peuvent-ils aller dans leur quête de vérité ?

Durée : 1h30.

2023-10-24 fin : 2023-10-24

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In this breathtaking play, a sitting president and two journalists battle it out during a lengthy interview. How far can they go in their quest for the truth?

Running time: 1h30

En esta obra sobrecogedora, un Presidente en ejercicio y dos periodistas se enfrentan en una larga entrevista. ¿Hasta dónde pueden llegar en su búsqueda de la verdad?

Duración: 1h30

In diesem atemberaubenden Stück liefern sich ein amtierender Präsident und zwei Journalisten während eines Langzeitinterviews einen erbarmungslosen Kampf. Wie weit können die beiden Journalisten bei ihrer Suche nach der Wahrheit gehen?

Dauer: 1,5 Stunden

