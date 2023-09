La contrebasse 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 16 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Mise entre les mains du comédien Jean-Jacques Vanier, « La contrebasse » est un texte génial à la drôlerie assurée !

Jean-Jacques Vanier donne à son personnage toutes les émotions plurielles qui en constituent la profondeur et l’humanité.

Durée : 1h30.

2023-10-16 fin : 2023-10-16 . EUR.

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Placed in the hands of actor Jean-Jacques Vanier, « La contrebasse » is a brilliantly funny text!

Jean-Jacques Vanier gives his character all the multiple emotions that make up his depth and humanity.

Running time: 1h30

En manos del actor Jean-Jacques Vanier, « La contrebasse » es una obra brillantemente divertida

Jean-Jacques Vanier dota a su personaje de todas las múltiples emociones que conforman su profundidad y humanidad.

Duración: 1h30

In die Hände des Schauspielers Jean-Jacques Vanier gelegt, ist « La contrebasse » ein genialer Text mit garantierter Komik!

Jean-Jacques Vanier verleiht seiner Figur alle pluralistischen Emotionen, die ihre Tiefe und Menschlichkeit ausmachen.

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-09-20 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47