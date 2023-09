« Plein feu » par le Cabaret extraordinaire 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 13 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Un spectacle complètement déjanté dans le bon sens du terme qui nous entraîne dans l’univers burlesque des personnages de ce Cabaret extraordinaire. Romanesque ou loufoque, poétique ou euphorique chaque numéro puise dans les talents de ces incroyables artistes.

Durée : 1h30.

2023-10-13

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A completely madcap show in the good sense of the word, drawing us into the burlesque world of the characters in this extraordinary Cabaret. Romantic or zany, poetic or euphoric, each number draws on the talents of these incredible artists.

Running time: 1h30

Un espectáculo totalmente disparatado en el buen sentido de la palabra, que nos sumerge en el mundo burlesco de los personajes de este extraordinario Cabaret. Romántico o alocado, poético o eufórico, cada número se inspira en el talento de estos increíbles artistas.

Duración: 1h30

Eine im besten Sinne des Wortes völlig verrückte Show, die uns in die burleske Welt der Figuren dieses außergewöhnlichen Kabaretts entführt. Romantisch oder skurril, poetisch oder euphorisch jede Nummer schöpft aus den Talenten dieser unglaublichen Künstler.

Dauer: 1,5 Stunden

