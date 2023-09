Encore y siempre quartet 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 7 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Le quartet développe un répertoire ample et varié au-delà des codes et des étiquettes. Ses compositions et reprises sans limite stylistique sont imprégnées d’influences diverses et métissées naviguant entre plusieurs horizons.

Durée : 1h30.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

2 Boulevard de la République Théâtre Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The quartet is developing a wide-ranging, varied repertoire that transcends codes and labels. Its compositions and covers, with no stylistic limits, are imbued with diverse, cross-fertilized influences from many horizons.

Duration: 1h30

El cuarteto está desarrollando un repertorio amplio y variado que trasciende códigos y etiquetas. Sus composiciones y versiones, sin límites estilísticos, están impregnadas de diversas influencias procedentes de los más diversos orígenes.

Duración: 1h30

Das Quartett entwickelt ein breites und vielfältiges Repertoire jenseits von Codes und Etiketten. Seine Kompositionen und Coverversionen ohne stilistische Grenzen sind von verschiedenen und gemischten Einflüssen geprägt, die zwischen mehreren Horizonten navigieren.

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-09-20 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47