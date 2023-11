Dégustation de Whiskies 2 Boulevard de la Plage Arcachon, 30 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Dégustation de Whiskies : Ardmore distillerie, glenallachie distillerie et lochnea distillerie.

A l’accueil, un gin mist breton d’awen nature avec une bière pour préparer le palet à la dégustation.

Le tout dans une ambiance d’expositions des peintures de Chrisophe Castaing, au Salon..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

2 Boulevard de la Plage

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Whisky tasting: Ardmore distillery, glenallachie distillery and lochnea distillery.

At the reception, a Breton gin mist of awen nature with a beer to prepare the palate for the tasting.

All in an atmosphere of exhibitions of paintings by Chrisophe Castaing, at the Salon.

Degustación de whisky: Destilería Ardmore, destilería Glenallachie y destilería Lochnea.

En la recepción, una niebla de ginebra bretona por awen nature con una cerveza para preparar el paladar para la cata.

Todo ello en un ambiente de exposiciones de pinturas de Chrisophe Castaing, en el Salón.

Verkostung von Whiskys : Ardmore Distillery, Glenallachie Distillery und Lochnea Distillery.

Zur Begrüßung gibt es einen bretonischen Gin Mist von awen nature mit einem Bier, um den Puck auf die Verkostung vorzubereiten.

Das Ganze findet in einer Atmosphäre statt, die durch die Ausstellungen der Gemälde von Chrisophe Castaing im Salon geprägt ist.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Arcachon