Plus de 25 têtes d’affiche de renom sont déjà venues à l’Atmosphère: Anne Roumanoff, Bernard Mabille, Stéphane Plaza, Chevalier et Laspalles, Mado la niçoise, Olivier de Benoist, Jeff Panacloc, Vincent Niclo, Franck Mickael, le Cirque de Moscou sur glace et bien d’autres encore. Tout au long de l’année se succèdent des spectacles de musique, de théâtre, d’humour, ainsi que des expositions, de quoi ravir les petits et grands. Par ailleurs, les associations, les entreprises et les particuliers peuvent louer les salles disponibles pour des séminaires, colloques, cocktails, conférences et assemblées générales..

More than 25 famous headliners have already come to the Atmosphere: Anne Roumanoff, Bernard Mabille, Stéphane Plaza, Chevalier et Laspalles, Mado la niçoise, Olivier de Benoist, Jeff Panacloc, Vincent Niclo, Franck Mickael, the Moscow Circus on Ice and many others. Throughout the year, there is a succession of music, theatre and comedy shows, as well as exhibitions, which will delight young and old alike. In addition, associations, companies and individuals can rent the rooms available for seminars, symposiums, cocktail parties, conferences and general meetings.

Más de 25 cabezas de cartel famosas ya han pasado por el Atmosphere: Anne Roumanoff, Bernard Mabille, Stéphane Plaza, Chevalier et Laspalles, Mado la niçoise, Olivier de Benoist, Jeff Panacloc, Vincent Niclo, Franck Mickael, el Circo de Moscú sobre hielo y muchos más. A lo largo del año, se suceden los espectáculos de música, teatro y comedia, así como las exposiciones, que harán las delicias de grandes y pequeños. Además, las asociaciones, empresas y particulares pueden alquilar las salas disponibles para seminarios, coloquios, cócteles, conferencias y reuniones generales.

Mehr als 25 bekannte Stars waren bereits in der Atmosphère zu Gast: Anne Roumanoff, Bernard Mabille, Stéphane Plaza, Chevalier und Laspalles, Mado la niçoise, Olivier de Benoist, Jeff Panacloc, Vincent Niclo, Franck Mickael, der Moskauer Zirkus auf Eis und viele andere mehr. Das ganze Jahr über finden nacheinander Musik-, Theater- und Humoraufführungen sowie Ausstellungen statt, die Groß und Klein begeistern. Darüber hinaus können Vereine, Unternehmen und Privatpersonen die verfügbaren Räume für Seminare, Kolloquien, Cocktailpartys, Konferenzen und Generalversammlungen mieten.

