Atelier de danse en famille autour de Corps Sonores 2 Boulevard Clemenceau Le Havre, dimanche 17 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17

Partagez une activité artistique en famille et entrez dans la danse via des partitions sonores et corporelles et des jeux d’improvisations autour de l’installation sensorielle Corps Sonores Juniors.

Parent-enfants, à partir de 6 ans

Durée : 1h30

Réservation obligatoire

Partagez une activité artistique en famille et entrez dans la danse via des partitions sonores et corporelles et des jeux d’improvisations autour de l’installation sensorielle Corps Sonores Juniors.

Parent-enfants, à partir de 6 ans

Durée : 1h30

Réservation obligatoire

.

2 Boulevard Clemenceau MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie