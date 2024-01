Installation : Corps Sonores Juniors 2 Boulevard Clemenceau Le Havre, dimanche 17 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:00:00

fin : 2024-03-17

Corps Magnétiques / Massimo Fusco

Take care

Dans un espace baigné d’une nappe sonore, les spectateur·rice·s sont invité·e·s à s’installer sur des coussins galets et à enfiler un casque audio pour découvrir des pastilles sonores qui, mises bout à bout, forment une collection intime d’histoires de corps. Entre création chorégraphique et écoute de nos sensations, Corps Sonores offre une expérience immersive totale qui nous renvoie, le temps d’une écoute, d’un massage pour celles et ceux qui le souhaitent, d’une danse, à nos propres perceptions et ressentis. L’occasion de prendre un temps pour soi, un moment de lâcher-prise loin de l’agitation quotidienne.

L’expérience peut être partagée à tout âge, avec une déclinaison junior à découvrir en famille, elle peut être parcourue en autonomie ou en compagnie de deux danseurs-masseurs lors des activations.

Public : à partir de 6 ans

Durée : 45 min

Réservation obligatoire

2 Boulevard Clemenceau MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



