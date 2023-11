Atelier du MuMa : « La danse des fils » 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 12 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Sur un métier à tisser, je ferai passer ma navette : fil en-dessous, fil en-dessus. Mes couleurs choisies monteront petit à petit un paysage abstrait.

Je serai artiste tisserand ! Patience et méticulosité nécessaires, moment méditatif garanti.

De 7 à 13 ans.

Durée : Présence obligatoire aux deux séances mardi 05/12 à 17h30 et mardi 12/12 à 17h30

Tarif : 10€ (5€ la séance x 2)

Réservation obligatoire.

2023-12-12 17:30:00 fin : 2023-12-12 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



On a loom, I’ll pass my shuttle: thread under, thread over. My chosen colors will gradually build an abstract landscape.

I’ll be a weaving artist! Patience and meticulousness required, a meditative moment guaranteed.

Ages 7 to 13.

Duration: Must attend both sessions Tuesday 05/12 at 5.30pm and Tuesday 12/12 at 5.30pm

Price: ?10 (?5 per session x 2)

Reservations required

Sobre un telar, pasaré mi lanzadera: hilo abajo, hilo arriba. Los colores que elija construirán poco a poco un paisaje abstracto.

¡Seré una tejedora! Se requiere paciencia y meticulosidad, y un momento de meditación está garantizado.

Edades: de 7 a 13 años.

Duración: Hay que asistir a las dos sesiones, el martes 05/12 a las 17.30 h y el martes 12/12 a las 17.30 h

Precio: 10 euros (5 euros por sesión x 2)

Reserva obligatoria

Auf einem Webstuhl lasse ich mein Schiffchen laufen: Faden unten, Faden oben. Meine ausgewählten Farben werden nach und nach eine abstrakte Landschaft entstehen lassen.

Ich werde ein Weberkünstler sein! Geduld und Akribie erforderlich, meditativer Moment garantiert.

Von 7 bis 13 Jahren.

Dauer: Anwesenheitspflicht bei beiden Sitzungen am Dienstag, 05.12. um 17.30 Uhr und Dienstag, 12.12. um 17.30 Uhr

Preis: 10 ? (5 ? pro Sitzung x 2)

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche