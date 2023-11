Atelier du MuMa : Amasser le paysage 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Comment passer d’un paysage réel, figuré, vécu, à son souvenir plus abstrait, fragmenté ? Comment prendre l’empreinte des espaces ? Comment les lieux que l’on traverse agissent et laissent leurs marques en nous ?

Avec Diane Gaignoux.

A partir de 15 ans.

Durée : 2 séances de 4h – la participation aux deux séances est obligatoire

Tarif : 15€ par séance, soit 30 euros l’atelier

Pour les étudiants : 7€ la séance, soit 14€ l’atelier

Matériel fourni

Réservation obligatoire.

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-03 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



How do you move from a real, figurative, lived landscape to its more abstract, fragmented memory? How do we take the imprint of spaces? How do the places we pass through act and leave their mark on us?

With Diane Gaignoux.

Ages 15 and up.

Duration: 2 sessions of 4 hours each – attendance at both sessions is compulsory

Price: 15? per session, or 30 euros per workshop

For students: 7? per session, i.e. 14? per workshop

Equipment supplied

Reservations required

¿Cómo se pasa de un paisaje real, figurativo, vivido, a su recuerdo más abstracto, fragmentado? ¿Cómo tomamos la huella de los espacios? ¿Cómo actúan y dejan su huella en nosotros los lugares por los que pasamos?

Con Diane Gaignoux.

A partir de 15 años.

Duración: 2 sesiones de 4 horas ? la asistencia a las dos sesiones es obligatoria

Precio: 15? por sesión, es decir, 30? por el taller

Alumnos: 7? por sesión, es decir, 14? por taller

Material proporcionado

Reserva obligatoria

Wie gelangt man von einer realen, bildlichen, erlebten Landschaft zu ihrer abstrakteren, fragmentierten Erinnerung? Wie nimmt man einen Abdruck von Räumen? Wie wirken die Orte, die wir durchqueren, und hinterlassen ihre Spuren in uns?

Mit Diane Gaignoux.

Ab 15 Jahren.

Dauer: 2 Sitzungen von 4 Stunden ? Die Teilnahme an beiden Sitzungen ist obligatorisch

Preis: 15 ? pro Sitzung, d.h. 30 Euro für den Workshop

Für Studenten: 7 Euro pro Sitzung, d.h. 14 Euro pro Workshop

Material wird zur Verfügung gestellt

Reservierung erforderlich

